No Mindelo, antiga prisão colonial é agora o Quintal das Artes

Em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, a antiga prisão do séx. XIX tornou-se o Quintal das Artes. As celas são agora ateliers e são também atracção turística.

A antiga prisão construída na ilha cabo-verdiana de São Vicente durante o período colonial foi ocupada por artesãos, que a transformaram em Quintal das Artes.

Em declarações à Lusa, Zacarias Santos explicou que chegou ao agora Quintal das Artes através do Carnaval de São Vicente, a maior festa popular de Cabo Verde, já que a antiga prisão costuma ser estaleiro para o grupo "Flores do Mindelo", e de alegorias e bijuterias passou para a tapeçaria, que ali confecciona.

"Cheguei em 2016, era ajudante na oficina do Carnaval, na construção de peças, depois fazia também bijuteria, ou apareciam pessoas à procura de concerto em algum tipo de arte e eu fazia o serviço. Tive uma formação em tecelagem e tapeçaria e daí procurei logo um espaço no Quintal das Artes para fazer a minha arte", conta Santos, de 32 anos, que encontrou numa das celas da prisão um espaço para atelier e para expor a sua arte.

Defendeu que o espaço deveria receber alguma restruturação e alargar-se para que outros artistas pudessem usufruir do património histórico.

"Deveria haver a possibilidade da criação de mais espaços para que outros artistas pudessem ocupar também. Tem pouca ocupação, tendo em conta que é um espaço enorme", explicou.

Foto A costureira Maria de Fátima Delgado, que se identifica como Fatu Criolinhas e que encontrou no Quintal das Artes o seu "cantinho para trabalhar" SIDNEIA NEWTON / LUSA

Além das peças, Zacarias Santos garantiu que a história do edifício atrai e fascina os visitantes, assim como a dinâmica que levou a que o espaço se transformasse num centro de arte da cidade do Mindelo.

O edifício foi construído no final do século XIX, serviu de esquadra da antiga Polícia de Ordem Pública e, por algum tempo, esteve condenado ao abandonado, até que um grupo de artistas resolveu mudar o seu destino, limpando-o e dando-lhe nova roupagem.

Entre espaços de arte, já até serviu de residência para pessoas desabrigadas e actualmente recebe trabalho de artistas locais, uma escola de percussão e de confecção de instrumentos de bateria e um grupo carnavalesco.

Foto No espaço do Quintal das Artes Quintal das Artes Mindelo

É neste ambiente artístico que Leila Oliveira conseguiu progredir na sua costura, nos últimos nove anos. Dividiu inicialmente o espaço com uma colega, mas três anos depois tinha conquistado o seu.

"Estava à procura de um espaço no centro da cidade, porque em casa onde trabalhava, os clientes não conseguiam ir ter comigo e nem me encontrar. Já aqui é mais fácil", frisou a jovem, acrescentando que este ponto valorizou o seu trabalho, conseguindo mais clientes.

Neste momento espera a volta da azáfama do Carnaval, que deverá acontecer no início de Janeiro, para aumentar o volume de trabalho, com encomendas dos grupos.

Espaço de Bitu Alves Quintal das Artes Mindelo A Sereia do Quintal das Artes Quintal das Artes Mindelo Fotogaleria Espaço de Bitu Alves Quintal das Artes Mindelo

"Para além da arte e do artesanato, trabalhamos muito com o Carnaval e daqui a pouco é época em que este quintal é muito frequentado. Já trabalhei para os grupos 'Cruzeiros do Norte', o 'Vindos do Oriente' e há três anos que tenho uma ala no 'Samba Tropical'", contou Leila Oliveira, que no dia a dia faz reciclagem, bonecas de pano e outras costuras criativas, ainda de fantasias carnavalescas e dos "mandingas", grupo tradicional na região, por alturas do Carnaval.

Na antiga prisão, actual Quintal das Artes, os artesãos que o ocupam só arcam com as despesas da electricidade, sendo que não pagam qualquer renda, partilhando entre si a sua gestão.

O espaço recebe em permanência nove ateliês e grupos, entre os quais o da costureira Maria de Fátima Delgado, que se identifica como Fatu Criolinhas e que encontrou no Quintal das Artes o seu "cantinho para trabalhar".

Foto Pelo espaço há muita arte para conhecer Quintal das Artes Mindelo

"Encontrei este, que estava ‘monteado’ de lixo, fiz a devida remoção do entulho e vim para cá", recorda.

Do Quintal das Artes consegue conquistar o seu público no centro da cidade, percorrendo as lojas, os cafés e restaurantes para vender as suas costuras e rendas.

"Aqui trabalhamos, mas depois temos que dar o nosso expediente. Saio com o meu trabalho, vou mostrar nos espaços e em certas lojas deixo algumas peças para revenderem e assim vou tirando o meu dia", explicou.

Foto O Quintal das Artes congrega vários artesãos Quintal das Artes Mindelo

Fatu Criolinhas garantiu que nos dias em que o Quintal das Artes recebe muitos turistas costuma trabalhar até ao domingo, para mostrar e vender seu trabalho, mas defendeu uma nova dinâmica para o espaço, desde logo para que se possa tirar mais partido do local.

"Deveria haver algo aqui que atraísse mais turismo, mais espaço para artesãos, mais actividades e um roteiro turístico que incluísse este lugar. Os turistas chegam e não têm uma referência, uma informação no lugar que conte a história do edifício", lamentou a artesã, que além de costureira, faz bordados e canta morna nas noites mindelenses.