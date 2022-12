Gostar de cinema, em 2022, foi um acto de resistência

São estes dez os meus filmes do ano? São dez deles, noutro dia podiam perfeitamente ser outros (a ordem, há que dizê-lo, não é particularmente importante, o que importa é o cinema que lá está dentro). São dez porque a lógica dos balanços de fim de ano implica um limite externo. Neste caso, são os filmes que tiveram estreia comercial no nosso país (se os filmes vistos em festival contassem, a lista teria de incluir Rimini de Ulrich Seidl ou Bowling Saturne de Patricia Mazuy; as “descobertas” de reportório teriam que ter Salmo Vermelho de Miklós Jáncsó ou A Mãe e a Puta de Jean Eustache).