Escolha ementas equilibradas e menos dispendiosas para as festas – a sua carteira agradece

Para um Natal sem sobressaltos, a DECO divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

O peso no orçamento familiar de uma mesa farta não é de fácil digestão, mas nada como dar asas à imaginação e fazer escolhas mais económicas e equilibradas para a nossas refeições de Natal, sem comprometer a quantidade e qualidade.

Porque frequentemente exageramos na quantidade e até variedade de comida, devemos, neste ano de maior dificuldade, primar pela moderação. Elaborar uma ementa equilibrada que permita combinar os desejos culinários com a carteira é certamente a solução para sobreviver à época natalícia sem derrapagens no orçamento.

Siga a dica da DECO e comece a preparar a sua ementa de Natal ao detalhe. Todos gostamos de nos sentar à mesa e conversar e nada melhor do que ter umas entradas e aperitivos para começar a refeição. Opte por dose para partilhar em vez de doses individuais, vai fazer render mais, como um pão recheado ou um paté. Pode preparar, também, uma tábua de carnes frias e queijo, com duas ou três variedades, fica a mesa composta sem ser preciso gastar muito. Existem já disponíveis algumas embalagens com combinações interessantes, verifique os preços, compare, analise quantidades e faça a sua escolha.

Quanto ao prato principal a receita é a mesma. Para quem tem por tradição comer bacalhau poderá escolher, como alternativa ao amigo fiel cozido, uma receita de bacalhau no forno para que consiga rentabilizar o peixe. Uma posta de lombo de bacalhau numa receita de tabuleiro serve facilmente 3 pessoas. Sentirá também a diferença no total a pagar.

Para aqueles que elegem o polvo, sugerimos que experimente, por exemplo, arroz ou feijoada de polvo para a ceia de Natal. O importante é que consiga utilizar os ingredientes que não dispensa no seu Natal de forma mais rentável.

Quanto às sobremesas, compre antecipadamente, a preço mais baixo, os produtos com validade longa, como açúcar, farinha, leite e óleo. Averigue onde poderá comprar estes ingredientes por um preço mais barato. Espreite as marcas brancas, pois, regra geral, têm qualidade e um preço mais docinho!

