Venda dos Phoenix Suns atinge valor-recorde na NBA

Mat Ishbia adquiriu a maioria das acções do clube por 3,7 mil milhões de euros.

É um valor-recorde na NBA: a maioria das acções dos Phoenix Suns e das Phoenix Mercury (equipa feminina) foi vendida por nada menos do que quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,7 mil milhões de euros). O novo proprietário do clube é agora o magnata do ramo imobiliário Mat Ishbia, um fervoroso adepto de basquetebol e antigo praticante da modalidade.

“Ambas as equipas têm uma base de fãs incrivelmente dinâmica e tenho adorado sentir essa energia ao longo dos últimos meses”, explicou Ishbia, que chegou a vencer o campeonato nacional ainda como estudante, ao serviço de Michigan State, em 2000. “O basquetebol está no centro da minha vida”, acrescentou.

Este negócio ultrapassa largamente a fasquia fixada por Joe Tsai em 2019, quando completou a operação de compra das acções dos Brooklyn Nets, num total de 2,35 mil milhões de euros.

O até agora proprietário dos Suns, Robert Sarver, já tinha anunciado em Setembro que iria vender as equipas. Uma decisão que se seguiu à suspensão que lhe foi imposta pela NBA, com a duração de um ano, na sequência de uma investigação por má conduta no local de trabalho (foi acusado de racismo e assédio sexual).

“Mat é o líder ideal para desenvolver o legado de um franchise feito de vitórias e apoio da comunidade, guiando os Suns e as Mercury a uma nova era”, reagiu Sarver, através de um comunicado.