Só 1400 alunos muito pobres entraram no ensino superior

Entre os 50 mil que entraram este ano no concurso de acesso, poucos estão no primeiro escalão do abono de família. Quase 80% das candidaturas a bolsas já têm resultado.

Menos de 3% dos estudantes que entraram no ensino superior no último ano lectivo são muito pobres. Pelo terceiro ano consecutivo, o concurso nacional de acesso garantiu a colocação de 50 mil jovens. Mas pouco mais de 1400 alunos inscritos pela primeira vez nas universidades e politécnicos são beneficiários do 1.º escalão do abono de família, que dá resposta aos mais carenciados. Só dois deles entraram em instituições de ensino privadas.