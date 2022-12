Planeie com antecedência as refeições de Natal

Falta muito pouco para a tão esperada ceia de Natal. As refeições de Natal têm um peso significativo no nosso orçamento, por isso, se ainda não começou a planear as suas refeições para esta quadra, está na altura de pensar nisso. Para que tudo corra sem sobressaltos, é necessário fazer um bom planeamento, o que o ajudará, não só na organização da ementa, como a calcular e controlar melhor as suas despesas.

O primeiro passo é definir que refeições servirá. Referimo-nos a um jantar de amigos antes da consoada, um almoço com familiares na semana que antecede o Natal, um contributo para refeições solidárias ou apenas a ceia e o almoço de Natal.

O importante é que avalie todos os encontros e as respectivas ementas e faça uma boa lista de compras. Quer sejam mais tradicionais ou descontraídas, as refeições devem ser decididas à partida, tendo sempre em consideração que deve contar com os pratos principais, sobremesas e bebidas. E se nos festejos participarem muitas crianças, não se esqueça de adicionar à lista umas guloseimas extra, os sumos e refrigerantes! Isto pode ajudá-lo a fazer as contas acerca dos artigos que necessita comprar e dos valores que vai gastar, não esquecendo o que definiu no orçamento a este respeito.

Quanto mais cedo fizer este planeamento mais depressa poderá fazer as suas compras, sobretudo de produtos não perecíveis, aproveitando inclusive promoções relativas a produtos que decidiu utilizar. Já sabe que a procura de alguns produtos mais típicos nesta quadra resulta em subidas de preço, pelo que antecipar a sua compra pode ser significativo em termos de poupança.

Estamos em época de festa e todos gostamos de ter mesas fartas. Desejando-lhe desde já excelentes iguarias, oferecemos-lhe esta dica: planear ao detalhe a execução das refeições é o ingrediente secreto para não ultrapassar as despesas previstas e, assim, evitar que estas refeições lhe saibam menos bem.

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

xls Orçamento de Natal Descarregar

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

