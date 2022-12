Buenos Aires não chegou para os festejos dos campeões do mundo de futebol

O desfile da selecção argentina de futebol, vencedora do Mundial de 2022 do Qatar, em Buenos Aires teve que passar a ser feito em helicópteros, devido à impossibilidade de o autocarro passar entre a vasta multidão. Os campeões mundiais fizeram o trajecto planeado no ar, "já que se tornou impossível continuar em estrada", divulgou a câmara de Buenos Aires nas redes sociais.

De acordo com o município, nas ruas estiveram mais de quatro milhões de pessoas, número que impossibilitou a mobilidade do autocarro de caixa aberta em que estavam jogadores e técnicos da "albiceleste". "Vamos continuar a celebrar em paz e mostrar à selecção o nosso amor e dedicação", acrescentou a câmara, numa mensagem enviada à população da capital.

Também nas redes sociais, o presidente da federação argentina (AFA) lamentou a situação e explicou que a decisão foi tomada pelas forças de segurança. "Não nos deixam chegar ao final do caminho para cumprimentar todas as pessoas que nos esperam no Obelisco. Mil desculpas a todos em nome dos jogadores campeões", disse Chiqui Tapia.

O desfile começou a 32 quilómetros de Buenos Aires com chegada agendada ao Obelisco, o centro da capital argentina. Mas, após 10 quilómetros percorridos em apenas três horas, foi decidido alterar a viagem para helicópteros. Pelo meio, dois adeptos tentaram saltar de uma ponte para dentro do autocarro, com um deles a falhar o veículo e a cair com violência na estrada.