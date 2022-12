Berardo despede-se do “seu” museu com o lançamento de um novo catálogo da colecção

Na véspera da dissolução do Museu Colecção Berardo, lançou-se um novo catálogo do acervo. A disputa continuará em tribunal.

Foi a última cerimónia pública presidida pelo coleccionador José Berardo no museu que há 15 anos leva o seu nome em Lisboa. Se tudo correr conforme os planos do Ministério da Cultura, o Museu Colecção Berardo cumprirá o seu último dia a 31 de Dezembro, para surgir no Centro Cultural de Belém (CCB) um novo museu, que ainda não tem nome oficial, mas onde continuará a ser exibida a Colecção Berardo, arrestada como garantia no processo movido ao empresário por um consórcio de três bancos.