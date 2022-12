Países Baixos pedem desculpa pelo seu papel no comércio de escravos

O primeiro-ministro dos Países Baixos pediu esta segunda-feira desculpas pelo papel histórico do Estado no comércio de escravos e pelas consequências que, como reconheceu, perduraram até à actualidade. “Hoje, peço desculpa”, afirmou Mark Rutte num discurso que foi transmitido em directo pela televisão neerlandesa.

“Durante séculos, o Estado neerlandês e os seus representantes permitiram e estimularam a escravatura e lucraram com isso”, disse Rutte. “É verdade que ninguém que esteja hoje vivo carrega qualquer culpa pessoal pela escravatura. No entanto, o Estado carrega a responsabilidade pelo imenso sofrimento que foi infligido àqueles que foram escravizados e aos seus descendentes”, acrescentou o chefe do Governo dos Países Baixos.

Rutte anunciou ainda que o Governo vai lançar um fundo de 200 milhões de euros para “sensibilização, envolvimento e impacto” do legado da escravatura e propôs também a criação de um museu nacional dedicado a esta temática.

O pedido de desculpas chega numa altura em que os Países Baixos estão em processo de reavaliação histórica do seu passado colonial, incluindo os esforços recentes para devolver a arte saqueada e a luta actual contra o racismo na sociedade, um problema significativo apesar da reputação de tolerância.

Cidadãos de ascendência antilhana, turca e marroquina relatam altas taxas de discriminação no seu dia-a-dia e estudos recentes mostram que enfrentam desvantagens significativas no local de trabalho e no mercado imobiliário.

O mea culpa do Governo dos Países Baixos vem no seguimento das conclusões de um painel consultivo nacional criado após a morte de George Floyd às mãos da polícia em 2020 nos EUA, que concluiu que a participação neerlandesa na escravatura foi um crime contra a humanidade que merecia um pedido formal de desculpas e reparações financeiras.

O pedido de desculpas de Rutte causou, ainda assim, controvérsia nas antigas colónias neerlandesas e entre os grupos de descendentes dos escravos, para quem deveria ter vindo do rei Guilherme Alexandre e ser feito na antiga colónia do Suriname a 1 de Julho de 2023, no 150.º aniversário da abolição da escravatura nos Países Baixos.

“São necessários dois para dançar o tango, e as desculpas devem ser recebidas por alguém”, disse Roy Kaikusi Groenberg, da Fundação de Honra e Recuperação, uma organização afro-surinamesa, para quem é errado que os activistas descendentes de escravos, que lutaram durante anos para mudar a discussão nacional, não tenham sido consultados.

“A maneira como o governo lidou com a situação parece mais um arroto neocolonial”, acrescentou.

Rutte reconheceu que a preparação para o anúncio foi conduzida de forma desajeitada e disse que o Governo neerlandês vai enviar representantes ao Suriname e às ilhas caribenhas que ainda fazem parte do reino dos Países Baixos, embora com vários graus de autonomia: Curaçao, Saint Martin, Aruba, Bonaire, Saba e Santo Eustáquio. Silveria Jacobs, primeira-ministra de Saint Martin, disse mesmo na semana passada que não aceitaria um pedido de desculpas sem discussão.

Os historiadores estimam que os comerciantes dos Países Baixos enviaram mais de meio milhão de africanos escravizados para as Américas, principalmente para o Brasil e para as Caraíbas. Tantos ou mais asiáticos foram escravizados nas Índias Orientais, a Indonésia moderna.

Muitos neerlandeses orgulham-se da história naval do país e do seu êxito como nação mercantil. No entanto, nas escolas as crianças pouco aprendem sobre o papel no comércio de escravos desempenhado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, fontes importantes de riqueza durante vários séculos.