Mardicas, quem eram estes antigos escravos que viviam em Java

Muitos dos mardicas eram antigos escravos e seus descentes que os holandeses levaram durante o século XVII para a ilha de Java. Vários vinham de antigos entrepostos portugueses na Ásia e falavam crioulos de base portuguesa. Os poemas do manuscrito com pantuns agora revelado terão sido criados por e para eles.

Recentemente, foi redescoberto um manuscrito com poemas num crioulo malaio-português e em malaio no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. De acordo com uma análise agora publicada, esses poemas terão sido criados por e para mardicas em Batávia (actual Jacarta), na ilha de Java. Mas quem eram os mardicas?