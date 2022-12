Construa com os seus filhos presentes especiais para os mais próximos

Às vezes não são os presentes mais caros que têm mais valor. Um artigo feito com carinho e dedicação tem sempre um significado especial para quem recebe.

Este ano ajude os seus filhos a fazer presentes para pessoas especiais, como os avós, que, certamente, ficarão encantados por receber presentes únicos, artesanais, construídos com muito carinho pelos netos.

Não é necessário ser um grande artista plástico, nem mesmo um mestre de bricolagem. Use a criatividade e deixe a imaginação voar. Conte com os mais pequenos nessa parte do plano, pois, no que toca à criatividade, eles são autênticos especialistas!

Pode, por exemplo, calcar a mão ou pé do seu filhote num pedaço de argila. Esta obra de arte depois de seca poderá ser pintada, resultando num presente único e especial.

num pedaço de argila. Esta obra de arte depois de seca poderá ser pintada, resultando num presente único e especial. Oferecer fotografias em molduras enfeitadas pelas crianças e jovens poderá ser outra ideia vencedora.

Ou ainda, confeccionar com os mais pequenos biscoitos, bolinhos ou outras doçuras, cujo ingrediente secreto é o amor, pode fazer toda a diferença.

A juntar à oferta, personalizar o embrulho é outro “truque” para enriquecer o presente. Poderá reciclar caixas de cereais, pacotes de leite, frasco de conservas e outros recipientes, forrando ou pintando com motivos natalícios, ou ser ainda mais ousado e fazer os embrulhos com folhas de jornal, reciclando jornais antigos que tem por casa. Além de poupar o ambiente vai poupar a carteira também.

Estes pequenos mimos personalizados significarão muito mais para quem o recebe, sobretudo familiares mais próximos, sendo uma maneira eficaz de reduzir as suas despesas com o consumo natalício. Não nos podemos esquecer que este é um ano atípico em termos económicos, com um valor de inflação como não se registava há 30 anos. Se continuarmos a consumir na mesma medida de que em anos anteriores, estaremos a dar à economia o sinal de que existe muita procura de artigos, logo os preços manter-se-ão altos.

Sem pretender beliscar o espírito de Natal, aconselhamos a que seja contido e prudente nos seus gastos. Conseguir manter o orçamento equilibrado e até poupar é manter a alegria natalícia ao longo do novo ano.

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

Veja também: