Benzema anuncia a sua renúncia à selecção francesa

Karim Benzema anunciou nesta segunda-feira, o adeus à selecção francesa, menos de 24 horas depois de a França ter sido derrotada na final do Mundial, diante da Argentina.

O atacante de 35 anos, jogador do Real Madrid e último vencedor da Bola de Ouro, coloca um ponto final numa relação com a selecção gaulesa que foi quase empre tempestuosa. Com 97 internacionalizações e 37 golos marcados, Benzema esteve seis anos afastado da selecção francesa na sequência de uma polémica que envolveu também o seu então companheiro de selecção Mathieu Valbuena – Benzema foi mesmo condenado pelo tribunal por ter sido cúmplice de um crime de chantagem, embora com pena suspensa de um ano.

Já neste Mundial de futebol Benzema protagonizou um episódio ainda um pouco mal explicado. O avançado foi dispensado antes do arranque da competição devido a uma lesão e quando se encontrava já em Doha. O jogador, contudo, considerou a decisão do seleccionador Didier Deschamps prematura e recusou mesmo o convite do presidente francês Emmanuel Macron para viajar até ao Qatar e assistir à final do Campeonato do Mundo depois de Deschamps ter recusado chamá-lo para a partida decisiva do Mundial.