Estado do tempo: chuva está de regresso

Viana do Castelo e Braga estarão a partir deste domingo sob aviso amarelo devido ao vento forte, segundo o IPMA, que agravou para laranja o aviso para precipitação nestes dois distritos e no do Porto a partir de segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha alertado para um agravamento do estado do tempo no continente, após uma trégua no fim-de-semana, e tinha colocado o território sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para chuva forte a partir de segunda-feira.

Este domingo, o IPMA destaca que os distritos de Viana do Castelo e de Braga estarão já sob aviso amarelo a partir das 18h00 devido ao vento forte.

Na segunda-feira, à excepção de Faro e Beja, todo o continente estará sob aviso amarelo devido à precipitação forte, que nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra está prevista a partir das 6h00.

No entanto, nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto o aviso do IPMA para precipitação forte sobe para nível laranja (o segundo mais grave) a partir das 21h00 de segunda-feira, e no dia seguinte também os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra estão a laranja no mapa dos avisos do instituto.

Também a amarelo estará toda a costa do continente a partir da madrugada de segunda-feira devido a previsões de agitação marítima forte.

Este domingo, os arquipélagos dos Açores e da Madeira estão sob aviso amarelo para agitação marítima.

No grupo central dos Açores, o aviso é também amarelo para o vento e para precipitação por vezes forte.

Para este domingo, o IPMA prevê para o continente céu em geral muito nublado, aumento da intensidade do vento no litoral oeste e terras altas e neblina ou nevoeiro matinal.

Para os Açores, estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas, com períodos de aguaceiros que podem ser fortes no grupo central, e vento forte no grupo oriental.

Para a Madeira, o IPMA prevê este domingo céu geralmente muito nublado, aguaceiros a partir da tarde, sendo mais intensos no fim do dia e vento moderado.

Quanto a temperaturas, a mínima mais baixa foi de 3ºC em Bragança, enquanto as máximas mais elevadas estão previstas para Aveiro e Braga, com 18ºC. Lisboa terá uma máxima de 17ºC e uma mínima de 10ºC.