Prometeram uma Linha do Vouga moderna mas os planos estão a descarrilar

O PNI 2030 prevê um investimento de cem milhões de euros para modernizar a Linha do Vouga, na sua totalidade entre Espinho e Aveiro, mas, para já, a IP avança apenas com "um plano de intervenções no valor global de 34 milhões de euros, com um desenvolvimento faseado, até 2025, que contempla a renovação da superestrutura de via, com substituição integral de carril, travessas e fixações, balastragem de via e ataque mecânico pesado, bem como a automatização de passagens de nível”.