Um garrano num cenário dourado do Gerês valeu prémio de fotografia

A zona da Porta do Mezio, uma das cinco portas do Parque Nacional da Peneda Gerês, é o cenário da fotografia vencedora do Arcos pela Lente, segunda edição do concurso de fotografia que visa promover Arcos de Valdevez enquanto destino turístico e o seu património natural e cultural. Habituado a caminhadas e trilhos naquela zona onde cresceu, o autor da fotografia, Ricardo Moura, 34 anos, apanhou um garrano num dia "dourado".

"É uma zona caracterizada por muito nevoeiro durante semanas a fio. O sol não consegue entrar ali. E naquele momento surgiu um pontinho de sol e o cenário ficou dourado. Naquela altura do ano, os cavalos e as cachenas vão para perto dos castanheiros bravos para comer as castanhas", descreveu à Fugas Ricardo, engenheiro electromecânico, normalmente atento às barragens e eclusas do Douro navegável. "Nos momentos livres aproveito para caminhar pelo monte e vaguear pelas serras."

O resultado do concurso revela "um legado único que urge promover e perpetuar" a partir de diversos olhares documentais ou artísticos. O Arcos pela Lente desafia ""todos os residentes e visitantes a descobrir o melhor que o conce