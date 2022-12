O coração argentino é o maior dos músculos

Na crónica deste sábado, no El País, Jorge Valdano escreve que o Messi da seleção argentina já não se trata de um futebolista, mas de um sábio, e creio que tem de ser essa a principal conclusão do choque de estilos da inquietante final do Qatar2022, entre outros raciocínios mais místicos. Durante talvez uma hora vimos uma equipa praticar apenas futebol e outra jogar, no mínimo, a existência, o próprio direito a respirar.