Milhares de professores na rua: “Está na hora de o ministro ir embora”

A manifestação começou no Marquês de Pombal e termina com um plenário em frente à Assembleia da República, onde será anunciado se a greve de professores vai ou não prolongar-se.

Milhares de professores continuam a chegar este sábado à tarde ao largo da Assembleia da República, em Lisboa, o destino final de uma manifestação que partiu do Marquês de Pombal e encheu as ruas da capital.

Estão na rua a dizer "não" e a exigir "respeito" pela sua profissão. No geral são mais jovens do que os participantes que costumam marcar presença nas manifestações das grandes organizações sindicais. E também mais autónomos e diversificados.

Não há bandeiras de sindicatos, mas abundam os cartazes improvisados em folhas de papel e pedaços de cartão: "Professores unidos jamais serão vencidos"; "Sou professora, só peço o que me falta há muito tempo: respeito"; "Professores em união para salvar a educação"; "Não à municipalização". As palavras de ordem que vão gritando visam directamente João Costa: "Está na hora, está na hora de o ministro ir embora."

Foi a perspectiva avançada pelo Ministério da Educação que poderia haver concursos a nível municipal que funcionou como gota de água para Maria, educadora de infância numa escola de Massamá, Sintra. "Se isso acontecer a autonomia dos professores é posta em causa", explica. Tem outras reclamações, como a contagem integral do tempo de serviço que foi congelado na altura da troika e foi tudo isto que a levou a sair à rua neste sábado.

Esta manifestação é o culminar de uma semana de greve convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), que estima que estejam "uns milhares de todo o país" no protesto de hoje em Lisboa.

E daqui pode sair a decisão de a prolongar. Ao contrário de outras greves convocadas pelas principais estruturas sindicais de professores, os docentes não desapareceram das suas escolas durante a acção que decorreu entre 9 e 16 de Dezembro, último dia do 1.º período. Concentraram-se frente aos portões, fizeram cordões humanos, empunhando cartazes improvisados e tentando esclarecer os pais sobre as razões deste protesto.

O ministro da Educação, João Costa, foi recebido com fortes vaias nas escolas que visitou e acabou a apelidar o dirigente do Stop André Pestana de “mentiroso”, garantindo que não há um processo de municipalização em curso. "Isso é falso. O líder do sindicato que convoca esta greve sabe que é falso. Já lhe foi dito olhos nos olhos que é falso, mas ele insiste em mentir e por isso só podemos repudiar uma campanha assente na mentira, na desinformação e na manipulação da opinião dos professores", afirmou.

Para precaver a decisão deste sábado, o Stop já formalizou a extensão dos pré-avisos de greve para as próximas semanas, entre 17 e 23 de Dezembro, 26 e 31 de Dezembro e também de 2 a 6 de Janeiro, admitindo que o protesto possa ser estendido “por todo o mês de Janeiro”. O sindicato anunciou que esta greve seria mantida “por tempo indeterminado”. “Apenas estamos a formalizar os requisitos legais” para estender os pré-avisos até ao próximo mês, explica o dirigente André Pestana.

As duas maiores estruturas sindicais de professores, Fenprof e FNE, e outros oito sindicatos independentes não aderiram a esta greve, que segundo o líder da Federação Nacional de Professores, Mário Nogueira, é uma acção “absolutamente radicalizada”. Esta plataforma sindical optou inicialmente por convocar uma manifestação para 4 de Março, mas entretanto ameaçaram já convocar uma greve de 18 dias, por distritos, no início do 2.º período lectivo se o ministério não recuar em algumas das propostas para a revisão do modelo de recrutamento e mobilidade.