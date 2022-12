O Ocidente não está de volta porque permanece onde sempre esteve. O professor Nuno Severiano Teixeira escreveu, a 14 de dezembro, neste jornal que, “se as tendências internacionais se confirmarem”, a Ucrânia será a “fronteira entre a comunidade euro-atlântica e a comunidade euro-asiática” e também “entre a democracia e a autocracia”. Por mais que o espaço transatlântico, em especial a NATO, se tenha mantido coeso face à invasão russa do território soberano da Ucrânia, uma paz vindoura não pode tomar como ponto de partida a coexistência formal e explícita entre dois blocos geopolíticos – o Ocidente e o resto – rivais, armados e aptos a competir por influência global.

A ordem e a segurança mundiais não se podem reduzir à consolidação formal de blocos antagónicos. Se a invasão e a consequente guerra provocada pela Rússia requer um espaço transatlântico unido a favor da libertação da Ucrânia, a viabilidade de uma paz futura exige que a Rússia não esteja permanentemente ostracizada. Da mesma maneira que, na sequência da II Guerra Mundial, se integrou a República Federal da Alemanha dentro da arquitetura de segurança europeia, também qualquer ordem de segurança internacional futura requer um mecanismo formal e político de reintegração da Rússia, como também um novo tratado de equilíbrio e desarmamento estratégico nuclear entre todas a grandes potências, a China inclusive. No dia em que a guerra cessar, a Rússia continuará a fazer parte do continente europeu.

A consolidação de espaços geopolíticos mutuamente exclusivos deve ser evitada, principalmente por três razões.

Primeira, a competição geopolítica concorre e já contribuiu não apenas para um desperdício de recursos numa busca incessante de mais e melhores armas, mas também para o deflagrar de conflitos armados – as chamadas “proxy wars” – no mundo. Forçar outros Estados fora desses blocos a tomar partido de um lado ou de outro numa disputa global apenas originará modos – quer explícitos, quer solapados – de intervencionismo por parte de grandes potências. E, se isso não bastasse, a rivalidade possivelmente crescente geoestratégica entre dois grandes blocos torna o espetro de uma guerra global cada vez mais próximo do que longínquo.

Aceitar que a guerra na Ucrânia se traduza na consolidação de blocos antagónicos baseados em preceitos civilizacionais oferece uma plataforma para que versões de nacionalismo atávico adquiram preponderância política

Segunda, tal como referido pelo professor Severiano Teixeira, muitos dos principais acordos do pós-Guerra Fria estão caducos, em particular os princípios da “inviolabilidade das fronteiras” e da carta da Helsínquia, entre outros. Contudo, alguns desses tratados extinguiram-se muito antes do começo do conflito armado. A saída unilateral do Tratado de Mísseis Antibalístico (mais conhecido como ABM), no final de 2001, foi uma decisão norte-americana, tomada, aliás, à revelia da maioria dos seus aliados. Foram também os EUA que decidiram finalizar o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF) e o Tratado “Open Skies”. Quanto à inviolabilidade de fronteiras, esta fora logo posta em causa, em 1999, aquando do bombardeamento do Kosovo por parte da NATO. O passado recente não serve, neste sentido, de exemplo, nem muito menos legitima o “Ocidente”.

Terceira, uma disputa global geopolítica legitima o extremismo político. Aceitar que a guerra na Ucrânia e que um potencial acordo de paz futuro se traduzam na consolidação de blocos antagónicos baseados em preceitos civilizacionais – em conceitos como o “Ocidente” – oferece uma plataforma para que versões de nacionalismo atávico adquiram preponderância política na Europa e para que se consolidem ainda mais na Rússia. Por todas estas razões, maniqueísmo geoestratégico representa uma falsa oportunidade para a Europa e para a política internacional como um todo.

