Dar presentes úteis: equilibrado para quem recebe e para quem oferece

Quem não gosta de receber um presente? De ter a sensação de que alguém pensou em nós e que o quer demonstrar através de uma oferta?

Mas, por muito que se goste de dar e receber presentes, todos nós já recebemos um menos interessante, repetido, inadequado ou para qual nem conseguimos sequer atribuir alguma utilidade.

A solução para estes casos passa pela tarefa de “investigar” as reais necessidades daqueles que se pretende presentear e optar por ofertas úteis, garantindo-se assim a alegria de quem recebe e a satisfação de quem dá.

Oferecemos-lhe então algumas dicas para fazer o trabalho de casa:

Comece por descobrir as preferências de quem quer presentear, ponderando até perguntar directamente ao destinatário o que lhe faz falta. Para os mais jovens, poderá indagar junto dos pais;

De seguida, identifique artigos que sejam verdadeiras mais-valias para quem vai receber. Acreditamos que não é preciso um trabalho de detective, basta que esteja atento às conversas de familiares e amigos, apercebendo-se dos interesses e reais necessidades da pessoa em questão.

Exemplificando com as situações mais correntes: presentear com produtos que facilitem a vida doméstica, como pequenos electrodomésticos, com artigos desportivos para os adeptos do exercício físico, livros, filmes ou CD para os amantes da cultura ou até vouchers para aprender uma nova língua para todos os que desejam melhorar as suas aptidões curriculares.

Também os produtos de valores mais simbólicos podem ter grande utilidade. Umas pantufas quentinhas ou um saco de água quente para quem é mais friorento podem fazer a diferença pela positiva. Na verdade, o importante é conhecer os gostos daqueles a quem se quer oferecer um artigo e saber que este lhe será útil. Como diz o provérbio “dinheiro bem empregue…”

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

xls Orçamento de Natal Descarregar

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

