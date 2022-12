A Coca-Cola de Azeitão tem novas visitas: são 45 anos “entranhada” em Portugal

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se”. Criado por Fernando Pessoa, em 1927, este seria o primeiro slogan oficial da Coca-Cola, em Portugal, se a primeira tentativa de trazer a empresa para o território português tivesse sido bem-sucedida. A realidade é que a marca chegou ao país apenas em 1977, com a fábrica de Azeitão a ser inaugurada no ano seguinte.

Neste ano em que se assinalam os 45 anos da primeira venda oficial em Portugal, a fábrica reabre ao público o seu circuito de visitas, anteriormente encerrado pela pandemia, com o objectivo de dar “a conhecer que a Coca-Cola, [embora não sendo uma marca nacional], é um produto produzido em Portugal”, esclarece Márcio Cruz, chefe de comunicação da empresa em Portugal.

É durante uma manhã de chuva que os primeiros convidados a conhecer o novo circuito de visitas são recebidos na fábrica da Coca-Cola, em Azeitão, pela réplica da garrafa portuguesa apresentada pela marca na Expo 98. Na fábrica, localizada no concelho de Setúbal, a inauguração é marcada por uma entrada que se assemelha a uma passadeira vermelha ocupada por duas carrinhas clássicas, uma amarela e outra – uma “pão de forma” – vermelha com o nome da marca, uma cor que marcaria outra grande criação da marca, o Pai Natal tal como o conhecemos "fisicamente", figura bonacheirona em trajes vermelhos criada para anúncios da Coca-Cola há cerca de um século.

O mais recente circuito de visitação da fábrica, responsável pela produção de 90% dos produtos vendidos pela Coca-Cola no país, distingue-se do anterior, “direccionado para a filosofia da fábrica da felicidade”, pelo trabalho de “criar uma visita mais pedagógica”, explica o responsável de comunicação e sustentabilidade.

“Achámos que não havia nada melhor para reabrir as portas ao público que mostrar como a Coca-Cola é produzida e provar que o sistema Coca-Cola é mais que uma bebida”, acrescenta Márcio Cruz.

É na Farmácia Jacobs e pelas mãos de John Pemberton, fundador da marca criada há 136 anos, que nos são dadas as boas-vindas através de uma pequena apresentação sobre a criação “da melhor empresa do mundo”, como diz Pemberton, mais especificamente uma projecção criada como forma de transmitir ao público a sensação de estar diante do fundador.

"Coca-Cola é muito mais que água, xarope e CO2"

Das portas da Farmácia Jacobs somos convidados a entrar para os vastos corredores marcados por um chão vermelho onde iremos conhecer mais sobre a marca. O início pautado por papel de parede que lembra antigas casas de madeira transporta-nos para o contexto histórico onde nos são apresentadas fotografias da farmácia que esteve na origem da marca e as pessoas por trás da mesma.

Foto Fábrica da Coca-Cola em Azeitão Guillermo Vidal

É mais à frente, no mesmo corredor, que os visitantes descobrem um pouco mais sobre os actuais objectivos, as medidas implementadas no âmbito da sustentabilidade e o impacto na comunidade. Neste espaço, é possível ficar a conhecer diferentes curiosidades, como o facto de 99,2% das embalagens serem, garantem-nos, produzidas em materiais recicláveis, ou descobrir, através do uso de smartphones, o impacto que alguns projectos terão tido nas comunidades envolvidas, através de vários testemunhos pessoais.

É só então que o visitante tem o primeiro contacto com o processo de produção, desde o laboratório químico à sala de xaropes, de onde o produto sai para a linha, sendo misturado com água e dióxido de carbono (CO2) para dar origem à tão conhecida bebida. Durante este caminho é possível também observar o funcionamento das máquinas responsáveis por transportar, “soprar” as pré-formas que dão origem a novas embalagens, e as que se ocupam de encher os recipientes com a bebida.

“A marca Coca-Cola é muito mais que água, xarope e CO2”, sublinha Márcio Cruz ao apresentar o espaço interactivo dedicado aos vários ingredientes da gama de mais de 130 produtos das 15 marcas pertencentes à empresa. É ainda possível conhecer os diferentes formatos de reciclagem utilizados pela Coca-Cola e como cada visitante, enquanto consumidor, pode ajudar na correcta separação dos resíduos. “Todos os nossos materiais são recicláveis e de alta qualidade e queremos reforçar a quem nos visita a importância de reciclar”, explica Márcio Cruz.

A visita termina num espaço com o mote "bem-vindos a casa", destacando a presença da marca no quotidiano dos consumidores.

Texto editado por Luís J. Santos