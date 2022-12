FC Porto fulmina Vizela na Taça da Liga

O FC Porto goleou o Vizela por 4-0, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, na terceira ronda da fase de grupos da Taça da Liga, avançando para os quartos-de-final, fase em que, na quarta-feira, dia 21, encontra o vencedor do Grupo E, o Gil Vicente.

Foi fulminante a entrada do FC Porto, com Toni Martínez a limitar-se a agradecer o brinde do guarda-redes Buntic - algo surpreendido pela intromissão do espanhol num atraso inofensivo -, antes mesmo de o ponteiro dos segundos ter completado uma volta.

Sem dependerem de terceiros — em Chaves, só o Mafra podia sonhar com a fase seguinte —, os portistas voltavam ao Dragão conscientes de que teriam de produzir mais e melhor do que no jogo de estreia no Grupo A desta Taça da Liga, uma entrada em falso (2-2) frente ao Mafra.

Apesar desse lembrete, os “azuis e brancos” voltaram a facilitar, facto que o Vizela explorou em três potenciais lances de golo. Falhou a formação minhota e falhou a equipa de arbitragem, precipitada a ajuizar dois foras-de-jogo inexistentes.

No segundo, Schmidt tinha tudo para empatar, mas rematou ao lado. Caso contrário, o VAR entraria em cena para corrigir a decisão do árbitro assistente.

A partir desse momento, sensivelmente a meio da primeira parte, o Vizela desapareceu ofensivamente e só não foi para intervalo com uma diferença irrecuperável porque Toni Martínez, Galeno e Fábio Cardoso não estiveram inspirados na finalização.

Conceição aproveitou a troca de lado para chamar Taremi, Evanilson e Otávio e a diferença notou-se. O segundo golo surgiu de imediato, por Galeno, e ao Vizela já pouco ou nada restava da noite do Dragão.

Wendell, de livre, e Taremi, de penálti, confirmaram as piores previsões para os vizelenses, que tentaram conter os danos até final.