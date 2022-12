Alertas da Protecção Civil devem ser melhorados com inteligência artificial

Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, o ministro da Administração Interna José Luís Carneiro sublinha que só haverá fecho de esquadras “quando sentirmos que os autarcas estão confortáveis”.José Luís Carneiro antecipa as conclusões do Relatório de Segurança Interna de 2022, apontando para "uma ligeira redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta". Diz que, no dia em que a entrevista foi gravada, nesta segunda-feira, não tem provas de infiltrações da extrema-direita nas polícias, mas revela que ​o não preenchimento de vagas na GNR na totalidade tem que ver com a "avaliação de inadequação para o desempenho de funções".

Saiba mais: