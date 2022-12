Marcelo diz que retirada de portugueses do Peru deve ser feita com “solução europeia”

Presidente da República falou com os estudantes retidos no país por causa da instabilidade política.

O Presidente da República afirmou que já falou com os portugueses retidos no Peru por causa de protestos no país e adiantou que o Governo português está a fazer diligências para os trazer para Portugal numa “solução europeia".

“Falei com eles. O Governo está em contacto com eles. Já têm a noção de quantos são. Está-se a fazer o levantamento”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem da apresentação de uma biografia de Mário Pinto, em Lisboa, depois de questionado sobre se já tinha falado com os jovens.

Marcelo referiu haver “contactos com outros países europeus para ser uma solução europeia”. “Não é fácil retirar isoladamente só cada uma das nacionalidades”, disse, salientando a “intervenção fundamental” do embaixador de Portugal no Peru.

Momentos depois das declarações, a Presidência da República emitiu uma nota que dá conta do contacto do chefe de Estado com um dos estudantes de Medicina (cujos familiares escreveram ao Presidente) que não consegue regressar a Portugal por causa dos bloqueios de estradas de acesso aos aeroportos.