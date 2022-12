Há seis mil euros para as melhores fotografias de Coimbra

As candidaturas para o prémio de fotografia Varela Pècurto, criado pela Câmara Municipal de Coimbra, abrem a 15 de Dezembro e decorrem até 25 de Janeiro de 2023.

O Prémio Varela Pècurto - Concurso de Fotografia, de participação individual e gratuita, destina-se a todos os profissionais e amadores de fotografia, com idade igual ou superior a 18 anos, portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. O concurso de fotografia pretende homenagear o fotógrafo Eduardo Francisco Varela Pécurto.

O concurso, de realização bienal, destina-se a premiar trabalhos de fotografia que abordem os temas escolhidos em cada edição do concurso, relacionados com o tema "Coimbra em perspectiva", e tem como objectivo promover o aparecimento de novos talentos na arte da fotografia.

"Concorrer permitirá com certeza também enriquecermos tudo aquilo que é o património desta cidade, no âmbito da fotografia", afirmou o vereador da Câmara Municipal de Coimbra Francisco Queirós.

O autor da fotografia vencedora recebe um prémio de três mil euros. Ao autor da fotografia distinguida com o segundo prémio será atribuído um valor pecuniário de dois mil euros, ao terceiro prémio mil euros e ao autor da fotografia distinguida com a menção honrosa será atribuído um certificado de participação.

O júri do concurso será constituído pelo presidente da câmara municipal de Coimbra, com voto de qualidade em caso de empate, dois profissionais com conhecimentos na área da fotografia e ainda um representante do Centro de Artes Visuais.

"Sinto-me muito feliz e honrado com esta iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra que se materializa neste prémio de fotografia e que espero sinceramente que traga à luz novos talentos e ainda maior reconhecimento da fotografia e da sua arte", sublinhou Varela Pécurto.

Para o fotógrafo, a criação deste concurso com o seu nome é o culminar do seu "legado à cidade", à qual doou a "maioria" do seu espólio fotográfico.

Nascido em Ervedal do Alentejo, concelho de Avis, em 27 de Abril de 1925, Varela Pécurto fez o Liceu em Évora, onde se iniciou na arte da fotografia, trabalhou para a casa Nazareth & Freitas e posteriormente com Eduardo Nogueira.

Viajou para Coimbra em 1950, tendo dirigido a secção fotográfica da Livraria Atlântida e depois a Hilda como sócio-gerente, até à sua reforma. Foi sócio fundador do Câmara de Coimbra e participou em dezenas de concursos nacionais e internacionais. Foi ainda repórter fotográfico e operador correspondente da RTP na região Centro durante 25 anos.