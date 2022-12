Depois das inundações, acesso à plataforma da CP em Entrecampos reabriu

As inundações provocadas pelo mau tempo criaram na terça-feira constrangimentos em três estações do metro de Lisboa.

O acesso à plataforma da CP de Entrecampos, através da estação do Metropolitano de Lisboa, reabriu às 6h30, depois de ter estado encerrado devido ao mau tempo, segundo fonte do metro.

As inundações provocadas pelo mau tempo criaram na terça-feira constrangimentos nas estações de Chelas (Linha Vermelha), Entrecampos (Amarela) e Jardim Zoológico (Azul), embora a circulação do metro “nunca” tenha estado interrompida.

Em declarações à Lusa, pelas 17h40 de terça-feira, fonte do Metropolitano de Lisboa referiu que de todos os constrangimentos verificados ao longo do dia apenas persistia o encerramento do átrio sul (ligação aos comboios) na estação de Entrecampos.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada de terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.