Presentes ou lembranças pelo Natal? Faça duas listas e decida

Mais um ano que passou a correr e não tarda já estamos na véspera de Natal, desta vez sem restrições sanitárias à vista, permitindo o reencontro tão esperado nesta data.

No entanto, este foi outro ano atípico. Confrontados com uma inflação como não se verificava nos últimos 30 anos e, pese embora a nossa vontade seja presentear aqueles que nos são próximos, todos percebemos que estes são tempos extraordinários para a liquidez das famílias, que estão a passar por uma prova difícil. Assim, se decidir diminuir o número de pessoas a quem oferecerá presentes, ninguém levará a mal ficar de fora da lista.

Pode preparar inclusive duas listas: uma para aquelas pessoas que lhe são mais próximas e a quem pretende efectivamente oferecer um presente; e outra, apenas assinalando a data, a quem quer dar com um pequeno mimo.

Não se esqueça de incluir na lista de presentes valor total e o valor máximo definido para gastar com cada pessoa. Este exercício permitirá que faça uma melhor gestão do seu orçamento para presentes. Ah! E não se esqueça de contabilizar os gastos com papel de embrulho, sacos, fitas e laços. Estes são pequenos valor que vão saindo da nossa carteira, que devem ser previstos e contabilizados, correndo o risco de estar a contar com ele sem ele existir.

As lembranças devem ser apenas recordações que não devem envolver os gastos de quantias elevadas de dinheiro. Deixamos-lhe algumas pistas:

Aproveite e compre um conjunto de postais solidários e escreva uma mensagem especial de Natal a quem está nesta lista. Certamente o destinatário vai gostar e estará a contribuir para uma causa solidária;

Pode ainda fazer entre a família e até amigos a brincadeira do amigo secreto. Consiste em comprar um presente para levar para a consoada, que posteriormente será sorteado. Este jogo pode traduzir-se numa grande poupança no seu orçamento, para além de se tornar um momento bem divertido na sua noite de Natal.

Consulte o orçamento de Natal da Deco.

Os textos são da responsabilidade da Deco, nesta parceria com o PÚBLICO.

xls Orçamento de Natal Descarregar

Veja também: