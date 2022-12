Em prova: vínicas ou bagaceiras, o mundo único das aguardentes dos Vinhos Verdes

No campo das aguardentes a região dos Vinhos Verdes goza de uma longa e rica tradição. Marcas históricas, com longos anos de envelhecimento e ideais para as conversas à lareira dos serões natalícios.

As aguardentes vitícolas dos Vinhos Verdes sempre se destacaram no panorama nacional. Desde logo pela qualidade que deriva das características específicas da região, com aromas intensos e bons índices de acidez, mas também pela diversidade, com aguardentes bagaceiras e vínicas como expressão da variedade de castas, da sua expressão frutada ou características das madeiras usadas no seu envelhecimento. As que resultam de vinhos ou bagaços/engaços da casta alvarinho são até designadas por aguardentes alvarinhas.

Só por si, a região dos Vinhos Verdes responde pelo grosso da aguardente vínica certificada em todo o país, mais do que em todas as outras 13 regiões protegidas, nove Denominações de Origem (DO) e cinco Indicações Geográficas (IG). Um dado tanto mais significativo quando temos até entre nós uma das três únicas DO exclusivas a nível mundial para a certificação de aguardentes. É a DO da Lourinhã, à qual se juntam as mundialmente famosas Cognac e Armagnac.

Vínicas ou bagaceiras?

O que distingue as bagaceiras é o facto de serem obtidas exclusivamente a partir do bagaço resultante da fermentação dos vinhos, ou seja as películas, grainhas e engaços a que se podem juntar também algumas borras. Já as aguardentes vínicas resultam da destilação de vinhos e são envelhecidas em cascos, o que lhe confere não só a cor mas refina também os aromas e sabores, ficando também mais complexas e suaves. Em ambos os casos devem ter um grau alcoólico acima dos 35% e em caso algum pode ser adicionado ou diluído álcool.

As mais populares nos Vinhos Verdes são as bagaceiras, ou bagaços – precisamente porque são feitas a partir dos bagaços das uvas –, sem estágio em casco, e por isso sem cor. Destacam-se pelos aromas intensos e expressivos a bagaço, que remetem para sensações de fruta cristalizada. Mas nada impede que os bagaços também possam ter cor, sendo estagiados em cascos, daí resultando a aguardente bagaceira Velha, com pelo menos um ano de envelhecimento, ou Velhíssima com um mínimo de dois anos de estágio.

Nas aguardentes vínicas de Vinho Verde, são várias as categorias em função do tempo de envelhecimento, de onde resultam diferentes estilos de cor e características aromáticas e gustativas, muito dependentes também dos das madeiras utilizadas em cada casco. Uma aguardente Velha tem pelo menos dois anos de envelhecimento, a Velhíssima três anos, a VSOP (very superior old pale) quatro anos e a categoria superior, a XO (extra old), pelo menos seis anos de envelhecimento em casco.

9 aguardentes em prova Alvarinha Aguardente Velha

Adega de Monção

PVPR: 39 euros Aguardente vínica da casta alvarinho. Cor topázio brilhante. Aroma perfumado, complexo e intenso, com sensações de frutos secos, caruma e madeira. Na boca é encorpada, com grande volume e untuosidade a proporcionar sensação de suavidade, evidências de frutos secos, madeira e verniz, resultantes do estágio prolongado em casco. Aguardente Velha XO

Adega de Ponte da Barca

PVPR: 65 euros Cor topázio intenso. Aroma complexo e profundo, associando nuances terrosas com notas delicadas de frutas caramelizadas e de especiarias. A par da potência alcoólica, na boca destaca uma envolvência quente e suave, a remeter para amêndoas torradas e creme queimado, resultante do estágio de décadas em cascos de carvalho. De modo a privilegiar a envolvência suave, deverá ser ligeiramente refrescada antes de servir. Aguardente Vínica Velha

Adega de Ponte da Barca

PVPR: 35 euros Cor ambarina. Aroma elegante com muita harmonia associada a notas de madeira e verniz. Boca ampla, macia e aveludada, com notas de alperce, frutos caramelizados e também noz, que perduram no palato. Macia e harmoniosa. Aguardente Velhíssima 30 anos

Adega de Ponte de Lima

PVPR: 62 euros Cor topázio, aroma suave e complexo, com muita harmonia e sensações de frutos secos, como nozes e avelãs. Paladar fresco, com sensações de amêndoas verdes, textura macia e aveludada, com final delicado. A madeira está presente mas nunca é impositiva, termina com grande complexidade, intensidade e prolongamento no palato. Adega Velha 12 anos XO

Aveleda

PVPR: 39,99 euros Cor âmbar com muito brilho. Aroma elegante, com muita harmonia, sensações de bagas silvestres, resultantes da utilização de castas tintas da região (vinhão, azal tinto, borraçal e espadeiro). Na boca é fresca e macia, intensa, rica, com grande complexidade e final longo a potenciar a complexidade e a riqueza aromática. Aguardente Vínica de Vinho Verde

Quinta de Alderiz

PVPR: 45 euros Cor âmbar, aroma complexo e harmonioso, com notas de vegetal seco e frutos secos. Na boca, as notas quentes e da madeira abrem espaço a manifestações de especiarias, amêndoas tostadas, nozes e até um leve adocicado de frutas confitadas, com complexidade e prolongamento final. Aguardente Bagaceira de Vinho Verde

Quinta de Alderiz

PVPR: 19,90 euros Cor branca com leve turbidez. Aromas frutados com sensação quente e de madurez. Boca macia com ambiente de frescor, sensações de matéria a remeter para pêra e legumes cozidos. Textura macia, muita harmonia e equilíbrio, com rasto prolongado. Quinta do Tamariz 40 anos

Soc. Agrícola Quinta de Santa Maria

PVPR: 210 euros Cor topázio brilhante, aromas de grande elegância e complexidade. Notas de madeiras, frutos secos, amêndoas torradas, caril e outras especiarias. À riqueza aromática corresponde a grande complexidade de boca, macia, elegante e riqueza de sabores a remeter para bolo e tarte de laranja, tostados e frutas confitadas. Final muito prolongado, com leve sensação de tanino e uma frescura frutada notável. Belíssima aguardente. Quinta do Tamariz Aguardente de Vinho Verde Loureiro 2001

Soc. Agrícola Quinta de Santa Maria

PVPR: 48,75 euros Cor dourada brilhante. Aromas quentes e tostados de confeitaria e sensação fresca. Boca macia, com volume, textura suave e untuosa, intensidade e complexidade. As sensações dos tostados de biscoito e confitado de bolo de laranja misturam-se com caramelo e frutos secos, sempre em fundo de elegância e frescura herbácea.

