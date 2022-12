Retiradas 22 pessoas em Alcântara, uma enviada para o hospital por precaução

Seis funcionários do Pingo Doce de Alcântara e 16 habitantes de um prédio foram retirados pelos Bombeiros Voluntários da Ajuda.

O presidente da junta de freguesia de Alcântara confirmou em declarações à CNN que foram resgatadas 22 pessoas por volta das 5h da manhã, sendo que uma delas foi encaminhada para o hospital por precaução.

"Por volta das cinco da manhã a rua estava totalmente alagada e as pessoas que moram no rés-do-chão estavam com água a entrar nas habitações. Resgataram 16 pessoas, 15 delas estão a ser acompanhadas pelos serviços da junta de freguesia e uma delas, por precaução, foi levada para o hospital de São Francisco Xavier.

Foram também resgatados seis trabalhadores do Pingo Doce que estavam a fazer reposição na loja de Alcântara e foram resgatados pelos Bombeiros Voluntários da Ajuda", explicou Davide Amado.

O presidente da junta garante que as sarjetas estavam limpas, mas a chuva que coincidiu com a maré alta por volta das cinco da manhã causou inundações na freguesia. "Os bombeiros foram rápidos, a água já está a baixar agora [08h48], mas quando chegaram e começaram a levantar as tampas de esgoto a água nem escoava por causa da preia-mar", afirmou.