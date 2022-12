Costa garante que solução que travou subida do preço do gás poupou 360 milhões de euros

António Costa afirmou que há consenso "em duas de três importantes respostas" que estão a ser estudadas para fazer frente à crise energética. Em declarações aos deputados da Assembleia da República, no debate preparatório do Conselho Europeu, o primeiro-ministro declarou esta terça-feira que o que irá concentrar a atenção do encontro será a energia e a economia e elogiou o acordo assinado em Maio com Espanha que permitiu fixar um tecto temporário para o preço do gás.

"O Conselho de Ministros da Energia está hoje a discutir três respostas importantes, duas com consenso e uma terceira sem consenso", afirmou Costa no início da sua intervenção, ressalvando, no entanto, que "mesmo as duas propostas que já têm consenso estão dependentes de um entendimento [por parte de todos os Estados-membros] em relação à terceira resposta".

A primeira resposta diz respeito à operacionalização da plataforma de compra conjunta de gás ao nível da União Europeia; a segunda respeita à proposta de licenciamento de energias renováveis; quanto à terceira resposta em discussão, Costa frisou que "não há consenso na fixação de limite máximo do preço do gás, de forma a poder controlar a evolução do preço do gás no mercado internacional".

Segundo António Costa, além destas propostas "é necessário ir mais longe e fundamentalmente proceder à revisão de todo o mecanismo de fixação do preço no mercado, pondo termo ao regime de fixação marginalista". "Hoje as tecnologias de energias renováveis já estão suficientemente maduras para que não tenham que ter o apoio da fixação do preço marginalista", declarou.

O primeiro-ministro considera "essencial" que Portugal e Espanha procedam às negociações necessárias para a extensão da solução ibérica para lá de Maio do próximo ano, para mitigar o impacto da subida do preço de gás no preço da electricidade. "Entre 15 de Junho e 30 de Novembro já se pouparam 360 milhões de euros relativamente à despesa que teria existido sem esse mecanismo", afirmou o primeiro-ministro.

O Conselho Europeu realiza-se em Bruxelas, de quinta a sexta-feira, nos dias 15 e 16 de Dezembro.

Ligação de hidrogénio verde custará 360 milhões e será financiado pela UE em 50%

Em resposta aos pedidos de esclarecimento das bancadas do PS, PSD, PAN e Chega sobre o corredor verde da energia, António Costa explicou que não há “dúvidas” em relação às duas ligações eléctricas que, garante, estão já “calendarizadas” e “em obra”. Sobre a ligação gasífera, que contou com o bloqueio da França, o primeiro-ministro afirmou que “foi encontrado um trajecto alternativo” que terá de ser dedicado exclusivamente ao hidrogénio verde para ser financiado “no âmbito da facilidade europeia”. António Costa clarificou ainda que “interessa até mais” a Portugal do que uma ligação de gás, visto que permite ao país “produzir e exportar”.

Quanto ao financiamento, Costa salientou que o projecto da parte portuguesa do corredor prevê a construção de um ramal que liga a Figueira da Foz a Celorico da Beira e daí até à fronteira com Espanha que terá um custo de cerca de 360 milhões de euros “financiável em 50% pelo mecanismo de facilidade europeu”.

Respondendo às críticas do deputado Sérgio Marques do PSD sobre a posição de “indiferença e insensibilidade” de António Costa relativamente à entrada da Ucrânia da UE, o primeiro-ministro relembrou que Portugal foi “inequívoco a condenar totalmente, desde a primeira hora” a invasão por parte da Rússia, mas que “não nos limitamos a ser solidários”. “Somos solidários e somos verdadeiros com a Ucrânia. Quando convidamos alguém para nossa casa temos de ter o cuidado de ter condições para acolher quem convidamos. É o que a UE deve fazer quando convida países terceiros”, declarou.

Sobre o esquema de corrupção que envolve a vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), levantado pelo Bloco e o Livre, líder do executivo afirmou que “temos de combater” a corrupção nas instituições europeias e elogiou a forma “inequívoca” como a presidente do PE, Roberta Metsola, lidou com “o lamentável caso”.

Questionado pelo PCP e PAN sobre se o Governo irá mobilizar recursos através do fundo de solidariedade da UE para responder aos danos das cheias que afectaram particularmente Lisboa, António Costa lembrou que não é possível accionar este fundo sem apurar os danos, mas garantiu que o executivo o fará quando estiver terminado o levantamento dos prejuízos.