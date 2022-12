Conselho de Estado analisou como ligar reforma económica da UE ao seu alargamento

A reunião do Conselho de Estado desta terça-feira sobre o alargamento da União Europeia demorou perto de três horas, tendo terminado com uma curta nota informativa.

O Conselho de Estado “começou a analisar o processo de alargamento e a sua inevitável conexão com o processo de reformas financeira e económica na União Europeia”, segundo o comunicado divulgado no site da Presidência da República.

A reunião, que decorreu no Palácio da Cidadela em Cascais, começou com 20 minutos de atraso e decorreu com quatro ausências.

Segundo fonte da Presidência da República, não participaram na reunião o presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e a conselheira Leonor Beleza. Nenhuma das ausências se deveu ao mau tempo que esta manhã se fez sentir na região da grande Lisboa, segundo a mesma fonte.

A reunião do órgão político de consulta de Marcelo tinha como ponto único na ordem de trabalhos a "União Europeia: processo de alargamento e processo de reformas financeira e económica".

Esta é a 27.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de Presidente da República, em Março de 2016. A anterior reunião do Conselho de Estado realizou-se em 28 de Outubro e teve na agenda a "análise sobre a situação económica e social em Portugal".

A invasão da Ucrânia pela Rússia veio relançar o debate em torno do alargamento da União Europeia a países como, por exemplo, a própria Ucrânia e a Moldova.