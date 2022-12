Loures: onze desalojados, cortes nas estradas e queda de taludes

No concelho de Loures, as zonas de Frielas e da Flamenga foram as mais afectadas pela enorme quantidade de chuva que começou a cair por volta das 5h00 desta terça-feira. Nestes locais existem vários cortes nas estradas. Também a queda de taludes obrigou ao corte, em alguns casos parcial, de algumas vias. Na zona de Camarate o deslizamento de terras obrigou alguns moradores a saírem de casa.

Num balanço feito por volta da hora de almoço, a vice-presidente da Câmara de Loures, Sónia Paixão, contabilizava 11 pessoas desalojadas – seis adultos, quatro crianças e um idoso. No total, são quatro famílias que estão temporariamente alojadas no pavilhão municipal e estão a ser acompanhadas por assistentes sociais e com apoio psicológico disponível.

Durante a manhã, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, visitou algumas das zonas afectadas. Num ponto da situação ao público, durante a manhã, o autarca reportava cortes na Estrada Nacional 115 (num dos lados), na Nacional 250 e na Nacional 8.

"Desde as 21h00 até as 12h00 de hoje contabilizámos cerca de 100 ocorrências. Temos cerca de 300 operacionais na rua desde a madrugada, entre bombeiros, juntas de freguesia, trabalhadores da câmara e forças de segurança", disse Ricardo Leão, referindo que os primeiros desalojados foram encaminhados para o pavilhão por volta das 5h00.

A ribeira da Póvoa recebe as águas da Amadora, Odivelas e das zonas mais altas de Loures, desaguando no rio de Loures. “O rio portou-se bem. A diferença em relação a última quinta-feira é nas zonas de taludes, que desabaram, tendo em conta a saturação de água”, explicou.