Por tradição, por dinheiro e por diversão: corre, camelo!

Há séculos encaradas no Qatar como um espaço de entretenimento para os humanos, as corridas de camelos movimentam hoje milhares de euros, muito luxo e até tecnologia a substituir crianças.

Quieto! Anda cá, não fujas. Tens oito quilómetros para correr sem parar, à hora do almoço, no pino do calor do Médio Oriente, enquanto nós nos divertimos a ver se chegas à meta primeiro do que os outros camelos.