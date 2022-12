Bono, a voz e o sorriso da revolução de mentalidades do talento marroquino

Guarda-redes nascido no Canadá e apaixonado pela Argentina, afirmou-se em Espanha e quer ajudar a acabar com um certo complexo de inferioridade.

Yassine Bounou terminou o jogo com Portugal a brincar com o filho, potencial herdeiro das luvas do guarda-redes da selecção de Marrocos, primeira do continente africano a alcançar as meias-finais de um Campeonato do Mundo.