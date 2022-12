Sporting-Marítimo será disputado à porta fechada

O jogo entre Sporting e Marítimo, da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, será disputado sem público nas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa, devido ao mau tempo, informaram os "leões".

Em comunicado, o Sporting, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e o Marítimo, "em articulação directa com a protecção civil", confirmaram a realização do jogo, esta noite, tal como previsto, às 20h45.

De acordo com o comunicado, "por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje".

?? Jogos à porta fechada ??



Devido às condições meteorológicas e por motivos de segurança, os jogos da Equipa Principal do #SportingCP e do #AndebolSCP serão realizados à porta fechada ???



? https://t.co/JtL09lc53p

????? https://t.co/M2DpeRVgiS pic.twitter.com/UCigVm5wxG — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 13, 2022

"Em prol da segurança dos espectadores, de assegurar a melhor experiência e condições do espectáculo desportivo e de contribuir para a mais célere normalização da situação, o Sporting, a LPFP e o Marítimo consideram ser esta a melhor decisão", lê-se no comunicado, em que o clube lisboeta assegura que ressarcirá os sócios e adeptos pelos valores dos ingressos.

Ao Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, basta um empate para assegurar a presença nos quartos-de-final da competição, mas até uma derrota pode servir à equipa orientada por Rúben Amorim.

A igualdade é suficiente para o Sporting somar sete pontos, ainda que os seis já garantidos sejam suficientes face à grande diferença de golos marcados e sofridos.

Sendo esse o critério de desempate, o Sporting entra nesta jornada com 8-0 em golos marcados e sofridos, enquanto Rio Ave tem 1-2 e Farense 2-6.