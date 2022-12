TC deu luz verde a diploma que concentra poderes na segurança interna

Juízes do Palácio Ratton consideraram não haver inconstitucionalidades na lei em resposta a um pedido do Presidente da República

O diploma que coloca os gabinetes nacionais da Europol e Interpol na alçada do Ponto Único de Contacto (PUC) não é inconstitucional, de acordo com um comunicado do Tribunal Constitucional lido esta tarde pelo seu presidente, João Pedro Caupers. A lei foi promulgada pelo Presidente da República momentos depois da leitura da decisão.

"Analisadas as normas em causa, o Tribunal decidiu não se pronunciar pela inconstitucionalidade", disse João Pedro Caupers, referindo-se aos artigos segundo e terceiro da lei aprovada em Outubro passado.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha pedido a fiscalização preventiva da constitucionalidade por ter dúvidas sobre se "a concentração de poderes relativos ao PUC para a Cooperação Policial Internacional na figura do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) se pode traduzir no acesso a informações relativas a investigações criminais em curso". Em causa, segundo os partidos da oposição, podia estar a separação de poderes e a violação do estado de direito, mas a maioria dos juízes (11) discordou.

O chefe de Estado sustentou também que “a concentração dos poderes relativos ao Ponto Único de Contacto na figura do secretário-geral poderá vir potencialmente a atingir esta competência do Ministério Público, assim violando a sua autonomia constitucionalmente protegida”.

Segundo o acórdão disponibilizado no site do TC, “não se vê” que esta mudança resulte num “aumento significativo do controlo directo da actuação das várias unidades orgânicas do PUC-CPI por parte do Governo”.

Comparando o quadro previsto na lei com o actual desenho da Polícia Judiciária (PJ), que também está na dependência de um membro do Governo, o TC recorda que “as funções de polícia continuam a ser exercidas, mesmo neste novo cenário, por oficiais ou agentes das forças de segurança” e considerou que “não se vê como a dependência do secretário-geral do SSI em relação ao primeiro-ministro se distinga, em termos qualitativos ou quantitativos, da dependência do director Nacional da Polícia Judiciária em relação ao Ministro da Justiça, no que respeita ao potencial de intrusão, condicionamento ou cerceamento das actividades da polícia, em particular no âmbito da investigação criminal”.

De qualquer forma, o TC aponta “críticas e insuficiências ao modelo organizatório” previsto por falta de revogação de disposições relativas ao decreto sobre a organização interna da PJ. Do quadro legislativo daí “poderão advir incongruências sistémicas e dificuldades interpretativas”, mas “não se afigura que, ainda assim, elas possam implicar uma violação da Constituição”.

O TC considerou que a solução de integrar os gabinetes da Europol e Interpol no PUC “deve ser considerada uma opção legítima do legislador, dentro da considerável margem de conformação que a Constituição lhe confere neste tipo de matérias”, acrescentando que a escolha “aparece fundamentada pelas obrigações assumidas por Portugal no quadro da União Europeia.”

O diploma em causa resultou de uma proposta de lei do Governo, que teve forte contestação por parte de representantes de sindicatos do sector e deixou o PS isolado no Parlamento.

O PSD, o Chega, Iniciativa Liberal, e o CDS sustentaram que o diploma abre a porta a eventuais interferências do poder político em investigações judiciais já que os gabinetes nacionais da Europol e Interpol passam para a alçada do PUC, uma estrutura que funciona na dependência do secretário-geral do SSI, o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, que por sua vez está na dependência directa do primeiro-ministro.

As preocupações dos partidos da oposição incidiam no facto de ser pelo PUC que passam, por exemplo, os pedidos para recolha de prova por parte de forças de segurança estrangeiras em crimes como branqueamento de capitais ou terrorismo.