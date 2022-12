Huawei Portugal tem 50 bolsas de estudo para estudantes universitários

O programa de Bolsas Huawei vai premiar mais 50 alunos portugueses do ensino superior das áreas de Engenharia, Tecnologia e Renováveis. Metade das bolsas serão atribuídas a mulheres.

A Huawei Portugal lançou a segunda edição do programa de bolsas para estudantes portugueses de ensino superior, em parceria com a Associação DNS.PT (.PT), comprometendo-se a apoiar 50 alunos com bolsas de cinco mil euros, num valor total de 250 mil euros.

O programa destina-se a estudantes de engenharia, tecnologia e áreas relacionadas, sendo que este ano foi alargado também às energias renováveis, devido ao desenvolvimento da área em Portugal. Os estudantes interessados devem ter até 30 anos ou até 35 anos em caso de doutoramento. A candidatura deve ser feita até 29 de Janeiro, no site oficial do programa de bolsas. Ainda não foi anunciado o júri que irá seleccionar os estudantes.

A segunda edição volta a contar com o apoio do INCoDe.2030, Portugal Digital e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, uma vez que pretende manter o princípio da discriminação positiva. Assim, metade das bolsas serão atribuídas a mulheres. Para a Huawei Portugal, “é fundamental continuar a atrair talento feminino para a área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)", lê-se no comunicado.

Na edição anterior, o programa de bolsas da Huawei Portugal contou com cerca de três mil candidaturas em todo o país.