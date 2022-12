60 Minutos

Começo a não encontrar adjetivos para qualificar a Administração Biden. A recente entrevista a Macron no bem conhecido programa americano 60 Minutes é bem elucidativa. Macron acusa os EUA de porem em perigo toda a indústria na Europa. Primeiro é referido que o preço do gás americano é seis vezes superior ao praticado para a própria indústria nos EUA. Segundo, a nova Lei da Redução da Inflação e para promover a indústria de locomoção elétrica apenas beneficia as marcas que produzem em território americano. Afinal, onde está o tão apregoado multilateralismo de Biden?

José Pedro Teixeira Fernandes, no seu último artigo no PÚBLICO, foi bem explícito: "o que faz mover os norte-americanos é o seu interesse nacional e a manutenção da hegemonia global". Recordou o acordo AUKUS, através do qual EUA e Reino Unido irão fornecer submarinos nucleares à Austrália ignorando os interesses franceses. E concluiu: "a autonomia estratégica europeia tem de deixar de ser um slogan vazio para ser uma realidade substantiva."

A Europa confiou no seu aliado Joe Biden, seguiu cegamente todas as suas diretrizes perante o cenário da guerra, e agora vê-se extremamente vulnerável perante os interesses americanos. Afinal, que tipo de líderes políticos temos na UE?

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Derrota premonitória

Na teoria e na prática, é sabido e estudado o efeito negativo no ânimo de quem e sobre quem enfatiza a premonição de um futuro difícil. Assim foi com a nossa seleção. Fernando Santos afirmou e reiterou que o jogo com Marrocos seria difícil; e tal receio foi transmitido aos jogadores, como um veneno que os amedrontou e coibiu; aliás, discurso por eles replicado porque por ele contagiados. Não é essa a estratégia de um líder. Não é útil dizer vamos ganhar! Nem é útil dizer que vai ser difícil ganhar! Uma coisa e outra são atitudes pouco inteligentes e ofuscam o potencial de inteligência de quem é liderado. Seja em público, seja "no balneário", o discurso tem que ser objetivo, construtivo e estratégico. Assumir uma prévia dificuldade é subjetivar tudo isso, boicotando, à nascença, a autoconfiança.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Sobre a eutanásia

A eutanásia não respeita à morte, mas antes à vida, ao direito de cada um a viver com um mínimo de dignidade até ao momento da partida para parte incerta sob a forma de energia e partículas. Quem acompanhou a partida de um ente querido ou de um amigo que passou por sofrimento extremo, ou quem, minimamente informado, sabe o que isso é, só pode ser contra a eutanásia se já perdeu o Cristo que, eventualmente, tenha alguma vez albergado em si, seja Presidente da República, deputado ou ignorante, seja religioso ou ateu, seja rico ou pobre. A dignidade humana implica serenidade, alegria e felicidade em todas as fases da vida. (…)

Elder Fernandes, Lisboa

Um desafio

Parabéns, PÚBLICO! Parabéns, Susana Peralta, com o excelente artigo "Corrupção: o lastro"! Para além da manifestação pertinente no Dia Internacional contra a Corrupção, trata-se, de facto, de uma prestação extraordinária de serviço público. Tão preciso e conciso, numa demonstração evidente e exaustiva do drama endémico que não deixa avançar o país, que nos deixa mais pobres, que compromete e corrói o próprio regime na sua dimensão democrática. (…) Estou em crer que este quadro, tão peculiarmente abordado, podia servir de detonador a uma sociedade civil que parece adormecida e indiferente perante todo este descalabro, e poder despertar para um sobressalto cívico dando testemunho da nossa indignação e desconforto. Por mim, fico-lhe grato pelo trabalho, apesar de profundamente angustiado.

João Ferreira, Sintra

Trotinetas e PSP

Independentemente de no Porto se saber o número de trotinetas existentes e em Lisboa não, a verdade é que a polícia não multa ciclistas nem condutores de trotinetas, mesmo que circulem em contramão, em sentido proibido, em passeios ou nas passadeiras e não respeitem os sinais vermelhos. Para estes condutores a polícia é cega, podendo eles fazer tudo, mesmo que com tais atitudes ponham em risco a saúde dos peões. Os ciclistas e os condutores de trotinetas têm de respeitar, como qualquer outro condutor, as leis em vigor (…). Aguardamos que as autoridades acordem a tempo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora