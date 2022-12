Respire fundo, organize o seu dia e trate dos presentes de uma só vez

As compras de Natal podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Embora não pareça tarefa fácil tratar de todas as compras de uma só vez, existem vantagens.

A principal vantagem é que vai poupar tempo e, como diz o ditado, tempo é dinheiro. Além disso, evitará expor-se às tentações do consumo — quanto mais vezes for às compras, mais gastará.

Hoje em dia o comércio está preparado para nos atrair de todas as formas. Todas as semanas existe a preocupação de mudar a disposição de montras e produtos de modo a chamar a nossa atenção para algo novo, criando em nós a vontade de querer aquele artigo. Assim, se optar por ir uma única vez às compras, não se deixará seduzir por novos produtos.

Nesse dia destinado às compras, deve privilegiar o pagamento em dinheiro. Ver o dinheiro físico a desaparecer vai dissuadi-lo a gastar mais do que tinha planeado. É uma estratégia defendida por muito especialistas que constataram que o dinheiro de plástico não dá aos consumidores a sensação de perda. Mas, esteja atento à quantidade de dinheiro que transporta, a segurança não deve ser descurada.

Agende o dia das compras com tempo, sem a pressão da proximidade do dia de Natal. Assim, evitará confusões de última hora e garantirá que aquilo que escolheu ainda existe em stock e ao preço previamente verificado. Muitas vezes os preços dos produtos vão subindo à medida que nos aproximamos do Natal, não caia nesse erro.

Actualmente, é prática generalizada os comerciantes disponibilizarem um período de trocas ou devoluções para depois do Natal, por isso não perde nada em antecipar as suas compras.

Outra solução para realizar as suas compras, sem pressão e comodamente, pode ser o comércio electrónico. Estar bem informado é essencial para garantir uma boa compra digital e o cumprimento das obrigações a que os vendedores e as plataformas estão vinculados.

As compras online exigem muita atenção do consumidor na hora de pagar. Assim, poderá optar por utilizar o método de envio com pagamento à cobrança ou o pagamento por referência multibanco, evitando assim a transmissão dos seus dados bancários ao vendedor. Sempre que possível, deverá realizar o pagamento através do site ou da plataforma, de modo a garantir um controlo, registo e responsabilidade por parte do operador do sistema caso se verifique alguma falha.

Pode ainda privilegiar o comércio local que oferece maior tranquilidade e, por vezes, melhores preços, para efectuar as suas compras.

Por último, a DECO relembra a importância de cumprir, com o máximo rigor, o orçamento que preparou para viver tranquilamente o Natal.

