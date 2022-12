Garrafeira Napoleão: A arte de vender loureiro e alvarinho

A Garrafeira Napoleão, com quatro lojas em Lisboa, está há meio século no negócio do vinho. A maioria dos clientes é estrangeira e o Vinho Verde, entre os brancos tranquilos, é o mais vendido.

Foi Francisco Napoleão, pai de Ana Teresa Napoleão – a actual responsável pelas compras gerais e pelas lojas da Baixa –, que abriu a primeira loja de vinhos, sucedendo a uma empresa, também familiar, de venda de atoalhados e roupas para casa e pronto-a-vestir, corria o ano de 1969.

Maioritariamente a empresa negociava com vinhos a granel, já que na época havia poucas marcas engarrafadas. Essa primeira loja abriu em Alvalade, junto ao mercado, seguindo-se a da Rua da Misericórdia, depois no Saldanha (que actualmente funciona apenas como armazém), Praça do Chile (entretanto, encerrada) e por fim, em 1982, na Avenida de Roma, onde antes era a loja de confecções. A conquista da Baixa lisboeta deu-se em 1992, na Rua dos Fanqueiros (esquina com a Rua da Conceição) e passados 15 anos compraram a loja na outra esquina, onde hoje se situa o espaço principal.

Em inventário, a Napoleão tem mais de 5 mil referências e um pouco mais de 100 mil garrafas. O grosso da clientela, cerca de 70%, são estrangeiros, turistas na sua maioria, que gostam muito de olhar, perguntar, provar sempre que podem e depois comprar. Muitos voltam, outros vêm com uma recomendação dos que já compraram e outros ainda tornam-se clientes fiéis com compras online – a empresa dispõe de serviço de entrega para Estados Unidos, Japão e Europa.

Como empresa familiar que é, integra na sua equipa três dos sete irmãos Napoleão, contando, também, com um staff de 12 empregados.

Pouco a pouco, foram seduzindo os estrangeiros para os vinhos da Região dos Vinhos Verdes, maioritariamente alvarinho e loureiro, de que têm mais de 60 referências: “Por norma, temos sempre vinhos do porto abertos para prova e são os que mais vendemos. Em conversa com os clientes, percebemos que havia alguma apetência por vinhos brancos frescos e começámos também a disponibilizar a prova de Vinhos Verdes”, conta Ana Teresa Napoleão.

“Foi um sucesso e esses vinhos rapidamente se tornaram uma das principais escolhas dos turistas, sobretudo americanos, alemães e austríacos. Os loureiros e os alvarinhos são os vinhos brancos que mais vendemos.”

Garrafeira Napoleão

Rua dos Fanqueiros, 70 (Baixa), Lisboa

Tel.: 218861108

Web: napoleao.eu

Das 10h às 19h. Encerra ao domingo

A jóia da coroa Casa da Senra Loureiro 2020

Quinta dos Abrigueiros

Preço: 6,99 euros Um vinho muito versátil, nascido na Quinta dos Abrigueiros, em Arcos de Valdevez, que uns anos se apresenta mais frutado e noutros mais para o lado mineral, ligeiramente salino. Tem um excelente volume de boca e adapta-se bem conjugado com comida ou para beber a solo.

Este artigo foi publicado no n.º 7 da revista Singular.