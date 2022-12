Alegria partilhada

1. Não sabemos qual será o futuro do Cristianismo na Europa. A conjugação da liberdade religiosa com os movimentos migratórios está a modificar, continuamente, o seu panorama religioso, embora a ritmos diferentes segundo os países. Espero que os cristãos acordem para a afirmação da sua identidade, como nos lembrou o Papa Francisco, desde o manifesto do seu pontificado, com a fervorosa e lúcida exortação apostólica, A Alegria do Evangelho.