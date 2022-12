Com Pepe no papel de líder, Portugal regressou do Mundial 2022

O voo charter AXY809M da Axis Airways, companhia aérea francesa contratada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), durou cerca de 8h30 e, quando regressou ao Aeroporto Humberto Delgado 22 dias depois de partir para Doha, tinha uma lista de passageiros bem mais reduzida do que na partida para o Qatar.

Com Fernando Santos e Fernando Gomes a bordo – o seleccionador nacional revelou após a derrota com Marrocos que tem uma reunião agendada com o presidente da FPF para discutir o futuro da selecção portuguesa -, o Airbus A340, ao contrário do que aconteceu na partida, não tinha na cabine 12 dos 26 convocados para representar Portugal no Mundial 2022.

Se Danilo e Nuno Mendes abandonaram o Qatar ainda antes do jogo dos quartos-de-final devido a lesão, Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot optaram por permanecer na península Arábica.

Assim, o desembarque num final de tarde frio e cinzento foi apenas testemunhado pelos 14 jogadores que não decidiram ficar no Qatar, permitindo que neste domingo não aterrasse em Lisboa um avião com uma delegação composta exclusivamente por dirigentes, treinadores e restante staff da FPF.

Com cerca de duas centenas de adeptos à espera, o primeiro a abandonar a saída VIP do aeroporto foi Humberto Coelho e, pouco depois, Pepe, de braço ao peito, surgiu ao lado de Fernando Santos e Fernando Gomes.

Com Ronaldo a muitos milhares de quilómetros de distância, o defesa do FC Porto voltou a assumir o papel de líder e capitão e, numa curta declaração aos jornalistas, repetiu várias vezes a palavra “agradecimento”.

“Não conseguimos atingir o objectivo que queríamos, mas o carinho que [os adeptos] mostraram aqui e no Mundial é muito gratificante. Não é importante falar se é o meu último Mundial. A única palavra que tenho dizer é agradecer. Não merecíamos sair como saímos, mas é futebol. Há que aprender com o jogo de ontem [sábado] para que o futuro seja melhor. [O Cristiano Ronaldo] é a nossa bandeira, que chega a todo o lado. Há que agradecer a ele e a todos os companheiros que deram o máximo”, disse Pepe antes de voltar a entrar no aeroporto, não seguindo no autocarro que transportou parte da comitiva para a Cidade do Futebol.