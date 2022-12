Também é preciso fazer delete ao lixo digital

Sabias que estás a produzir 0,3 gramas de Co2 de cada vez que envias um simples e-mail com obrigado? A simpatia é lixo digital. Sim, lixo sem odor mas tão nefasto como o que sai do escape de um carro.

Será que sou só que sinto um certo alívio em eliminar os e-mails da pasta de spam? Ou que me causa desconforto um telemóvel a abarrotar de aplicações? Mas, por outro lado, fico ligeiramente nervosa ao saber que as cópias de segurança não estão a funcionar? Quantos de nós tira um pouco de tempo para limpar fotos e vídeos duplicados, downloads automáticos, printscreens, etc.? Está provavelmente no fim da sua lista de afazeres ou apontado para quando partir um pé e ficar em casa um mês….

Sabias que estás a produzir 0,3 gramas de Co2 de cada vez que envias um simples e-mail com ok ou obrigado? A simpatia é lixo digital. Sim, lixo sem odor mas tão nefasto como o que sai do escape de um carro. É uma poluição que consome energia de forma silenciosa e que aumenta perigosamente a nossa pegada de carbono. A facilidade e a sensação de que estamos a ajudar o planeta por não utilizarmos recursos visíveis aumenta a sua prática de forma repetida e inconsciente. As tecnologias de armazenamento geram elevados níveis de emissões de Co2 pela quantidade de electricidade que o seu funcionamento obriga, que por sua vez aumentam o efeito estufa. É uma irónica “bola de neve”.

Estudos revelam dados verdadeiramente surpreendentes: a Internet e os sistemas que a suportam são responsáveis por 3,7% das emissões globais de Co2 (quase tanto como as empresas de aviação). Quando envias um vídeo just for fun estás a produzir cerca de 50 gramas de Co2, o que equivale à utilização de cinco sacos de plásticos (sim, daqueles que fazes questão de não levar nas suas compras). Pasme-se ainda mais: a pornografia corresponde a um terço do tráfego de streaming de vídeo e gera tanto dióxido de carbono quanto a Bélgica num ano. Investigadores da Universidade de East London calcularam que cinco milhões de plays da música Despacito consumiram mais electricidade do que a República do Chade, a Guiné-Bissau, a Somália e a Serra Leoa juntas, num ano.

Mas há notícias menos penosas para os utilizadores das redes sociais. De acordo com o relatório de sustentabilidade da empresa Meta, detentora do Facebook e do Instagram para além de outras aplicações, a pegada de carbono de um utilizador foi em média de 299 gramas no ano de 2021, que é menos do que aquecer água para um chá. Tendo em conta que estas plataformas possuem biliões de utilizadores, podemos afirmar que, contas feitas, este chá fica-nos caro.

Aponta esta data: 18 de Março de 2023 é o Digital Cleanup Day. Até lá, há muito que podemos fazer para reduzir o lixo digital que estamos a produzir de uma forma individual ou como empresas. Observa o teu telemóvel com uma atitude mais consciente e elimina todas as aplicações que simplesmente não usas ou a que muito raramente acedes. Deita fora sem piedade as fotografias duplicadas e aqueles vídeos do concerto ou última festa de aniversário que nunca chegaste sequer a ver. Faz o mesmo no teu PC, filtra os emails por antiguidade, cancela a subscrição das newsletters que não lês. Sê forte, pressiona delete, vai saber-te bem hoje e no futuro vamos todos agradecer.