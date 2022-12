O tempo dos professores é de luta, sim!

Os professores voltaram à luta, com o primeiro grande sinal a ser dado em 4 de outubro, com centenas de docentes no Plenário Nacional frente à Assembleia da República. A confirmação da sua disponibilidade e da convergência entre organizações surgiu em 2 de novembro, com uma expressiva greve nacional acompanhada de concentração junto ao Parlamento. Neste dia, entrevistados à porta das escolas, os pais demonstraram solidariedade com os professores.