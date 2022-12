A cultura do papel e a democracia – os efeitos sociais do deslumbramento tecnológico

Aviso a tempo por causa do tempo: não tenho nenhuma particular nostalgia pelos media mortos, pelas tecnologias analógicas ultrapassadas pelo digital, nem saudades do cheiro dos livros, nem do tacto do papel, ou coisas semelhantes. Se há qualquer coisa que o digital faça melhor do que o analógico fazia, beneficiamos todos. E, muitas vezes, é o digital que ganha essa batalha tecnológica, mas também muitas vezes não é.