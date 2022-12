Mundial 2022. Ronaldo em lágrimas e os rostos da desilusão da selecção portuguesa

A selecção nacional jogou, este sábado, os quartos-de-final do Mundial frente a Marrocos — e saiu derrotada (1-0). No fim do jogo, foram vários os jogadores portugueses que não contiveram as emoções. Entre eles, Cristiano Ronaldo, que foi visto a chorar depois do apito final.

Com esta derrota, Marrocos tornou-se na primeira selecção africana a chegar às meias-finais de um Mundial. Já Portugal ficou impedido de chegar pela terceira vez às meias-finais do Campeonato do Mundo.

