Cronologia da eutanásia: 27 anos, dois vetos e três textos depois

Depois de sucessivos adiamentos, o texto foi esta sexta-feira aprovado em votação final no plenário. Presidente da República deve decidir antes do Natal mas o caminho mais óbvio é o Constitucional.

Vinte e sete anos depois do início da discussão da eutanásia na sociedade portuguesa, o Parlamento deu nesta sexta-feira luz verde à sua legalização pela terceira vez. Mas é praticamente certo que o futuro próximo do texto é um caminho entre palácios, do de Belém (Presidência da República), para o Ratton (Tribunal Constitucional).