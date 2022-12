Uma folha em branco é poderosa porque dá a possibilidade de pensar

O texto que se segue é uma releitura, por palavras próprias, da obra 1984, de George Orwell, sob o enfoque da actualidade chinesa:

Ao fim de uma eternidade, que se concretiza no espaço de uma semana de manifestações, parece que viajámos pelo tempo e espaço para uma dimensão distópica de 1984 governada pelo Ingsoc em que "Guerra é paz", "Liberdade é escravidão" e "Ignorância é força". A ignorância do povo é a força do Estado e o status quo é para ser mantido. E "Escravidão é liberdade" desde que a força do Estado subsista a ignorância para não assimilar o que melhor descreve um acto inequívoco sobre uma população desgastada.

"Está a caminho de casa. Leva na pasta um artefacto comprometedor e por isso tenta agir como se nada fosse, mas sem sucesso. A culpa predomina na sua figura franzina. Não pegará no objecto durante semanas. Ninguém pode saber que ele o possui. Há uma parte nele que sabe que seria melhor esquecer-se dele na gaveta. Mas a outra parte é aquela que semanas mais tarde o fará abrir o pequeno compartimento que guardava tamanho tesouro. O dia em o homem se tornou num homem morto é especial porque foi o dia em que voltou para casa decidido a abrir de novo a gaveta que mantinha guardado o artefacto. Por instantes ficou a apreciar o caderno que comprou."

A verdade é que a população está desgastada de acontecimentos que aconteceram e não aconteceram. Estamos a falar de uma população que forçosamente adoptou o doublespeak porque termos como Tiananmen, Shangai ou Urumqi não existem na web, mas todos sabem que são reais, tanto os nomes como o que representam. Ainda assim, tudo pode ser apagado e ressuscitado desde que cumpra o mote "Liberdade é escravidão", que mais valia ser ressuscitado como "Liberdade é desinformação". Para alcançar a máxima, o Ingsoc é responsável por desintegrar a informação que nunca aconteceu e por disseminar a confiança do povo que nunca se convenceu.

O doublespeak de uns é a fórmula para outros. Uma pessoa é levada pelas forças policiais por segurar um cartaz em particular. Muitos outros seguram cartazes iguais ou com equações matemáticas. Alguns recorrem à voz e os restantes já foram detidos. São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que se manifestam contra algo que o Governo insiste em ser liberdade. As manifestações contra a propaganda de uns são consideradas a propaganda de outros. A informação dá medo porque não é palpável. Ela existe sem existir e é a única arma que, quando uma pessoa é detida, consegue escapar às grades porque se contagia como um vírus. Já vive em cada um que cruzou a sua atenção com o cartaz vazio.

São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que se manifestam contra algo que o Governo insiste em ser liberdade

"Abre o caderno e sabe que a partir daquele momento é um homem morto. Escusa de preparar a tinta da caneta. Até podia escrever com o dedo. O resultado seria o mesmo. Uma folha em branco é mais poderosa do que outra completamente cheia porque dá a possibilidade de pensar. Não tem nenhum significado, mas tem todos os significados do mundo. É um paradoxo desafiante aos outros três que tentam dar lugar ao medo. Algures no futuro alguém terá tanto medo de uma folha em branco como Winston Smith tem neste momento. O crime do pensamento será real. Começará pela censura de palavras como Tiananmen, Revolta, Massacre. Continuará com o controlo de informação sobre a política. E culminará na detenção pessoas que seguram cartazes em branco sem qualquer palavra. Tudo por medo do pensamento."

Guerra é paz. Ignorância é força. Liberdade é escravidão.