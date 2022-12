Em Marrocos, esplendor na relva e no deserto com o Duster 4x4

As alegrias no Mundial deixaram Marrocos em festa e foi assim que viajámos para testar este Dacia. Vamos pelo deserto de Agafay a navegar sobre um mar de pedras. E a pensar no Portugal x Marrocos.

Este texto podia ser só sobre o Dacia Duster, automóvel que, desde o seu lançamento em 2010, não só vingou pelas premissas da marca, de se apresentar a um preço acessível, com um nível de conforto razoável e com espaço, como pelo facto de ser um verdadeiro todo-o-terreno, com direito a clubes de aficionados pelos vários mercados onde se comercializa. Mas, tendo Portugal encontro certo marcado com Marrocos nos quartos-de-final do Mundial, tem de ser obrigatoriamente também sobre futebol e sobre os marroquinos.