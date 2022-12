TV a cores

Sabemos que devemos ficar contentes com o facto de, no 1.º de dezembro, dia da Restauração da Independência, o Presidente da República, finalmente, passados estes anos de insulto anticigano constante na Assembleia da República e no espaço público, ter recordado a participação das comunidades ciganas na construção deste país e a necessidade de romper “com tanto esquecimento e discriminação”.