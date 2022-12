Cristiano Ronaldo não ameaçou deixar Mundial do Qatar, garante FFP

Num comunicado enviado esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garante que o capitão da selecção nacional, Cristiano Ronaldo, nunca ameaçou deixar o Mundial 2022. A nota surge depois de notícias que davam conta de que Ronaldo não terá gostado de saber que não era titular no jogo contra a Suíça e ameaçou deixar a equipa.

"Uma notícia divulgada esta quinta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Selecção durante uma conversa com Fernando Santos, seleccionador nacional", pode ler-se no comunicado enviado às redacções. "A FPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Qatar", acrescentam os responsáveis pela selecção nacional.

O jornal desportivo Record avança que o capitão da selecção nacional ameaçou sair do Qatar depois de saber que não seria titular no jogo contra a Suíça. Portugal acabaria por vencer por 6-1, carimbando a passagem para os quartos de final contra Marrocos.

Ronaldo entrou depois dos 70 minutos. Já na quarta-feira, o diário espanhol Marca dava conta do desagrado do jogador, explicando que este se teria recusado a treinar com os suplentes do dia anterior. Ronaldo treinou-se com os jogadores titulares ao contrário dos outros suplentes.

No comunicado, a FPF sublinha o "grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal", nomeadamente na vitória contra a Suíça.

"A seleção nacional - jogadores, treinadores e estrutura FPF - encontra-se, como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o País deseja que seja a melhor participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo", acrescenta a FPF.